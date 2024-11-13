Газовый баллон и неисправная печь – все равно что порох Статьи 13 ноября 2024 г. 7:26 3 Марина Демченко специальный корреспондент Соблюдение мер пожарной безопасности и обеспечение населения лекарственными средствами обсудили на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Если граждане пренебрегают запретами По данным МЧС, с начала октября текущего года в республике зарегистрировано более 650 пожаров в жилом секторе. Одна из основных причин их возникновения – нарушение правил эксплуатации отопительных систем и электроприборов. Увеличение числа пожаров наблюдается в Костанайской, Кызылординской областях и области Абай. В связи с этим министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов и акимы ряда регионов доложили членам Правительства о профилактической работе. В первую очередь, как сообщил Чингис Аринов, повышаются оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и боеготовность подразделений министерства. В качестве пилотного в Акмолинской области создано универсальное подразделение из числа пожарных, медиков и спасателей, которое позволит оперативно и комплексно спасать и оказывать первую помощь пострадавшим. Для укрепления материально-технического обеспечения впервые приобретаются два противопожарных дрона, предназначенные для тушения высотных зданий. В этом году закупаются 728 единиц спецавтотехники, свыше 18 тыс. комплектов оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в лизинг. В первую очередь технику направят в районные подразделения. – Второе направление – практическое обучение населения путем проведения учений и тренировок. К примеру, проводим учения по условным пожарам многоэтажных домов с практической эвакуацией жителей. Всего таких учений по республике проведено свыше 250, – сообщил министр. Впервые запланированы учения с привлечением вертолетной техники для жителей многоэтажного высотного дома в Астане. Проводимая работа поэтапно обучает граждан навыкам самоспасения при пожарах, тем самым повышая уровень культуры безопасности. Что касается профилактических мероприятий в жилом секторе, то, как напомнил Чингис Аринов, частный жилой сектор неподконтролен МЧС. – Ограничиваемся только рекомендациями при проведении подворовых обходов. При этом зачастую население отказывается от консультаций, не впуская в дома. Тем не менее информирование граждан о мерах пожарной безопасности проводим через SMS-рассылки, чаты домов и ОСИ. Одновременно решаем вопрос о наделении министерства полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий, – доложил спикер. Согласно статистике, основной причиной пожаров и гибели граждан является неисправность систем отопления. В частности, печного, которым, в основном, оборудованы дома социально уязвимых слоев населения. По словам министра, нередко именно в этих строениях гибнут дети, оставленные без присмотра. Учитывая эти факты, многодетные семьи, лица с инвалидностью, одинокие престарелые находятся на особом контроле МЧС. Всем им совместно с акиматами и волонтерами оказывается адресная помощь: в помещениях устанавливаются пожарные датчики и, по возможности, ремонтируются отопительные системы, чистятся дымоходы. Другая причина пожаров – неправильное использование бытового газа. Казахстанцы, нарушая закон, заправляют старые газовые баллоны на автозаправках при том, что наибольшая часть этих емкостей должна быть утилизирована. – По нашим подсчетам, 348 тысяч газовых баллонов подлежат замене. Здесь должны усилить контроль над соблюдением безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей жилищные комиссии при акиматах. Хочу отметить, что отопительный период находится на особом контроле. Подразделения министерства готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации, – заявил Чингис Аринов. Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость усиления профилактических мероприятий и контроля над соблюдением требований безопасности. – Порядка половины всех пожаров в отопительный период происходит из-за неисправного состояния печей и труб. Основными причинами являются грубые нарушения правил пожарной безопасности. В этой связи Министерству по ЧС необходимо выстроить более эффективную систему реагирования на данные нарушения. Считаю недостаточным только выдавать рекомендации. Нужно провести работу по усилению полномочий газотехнической инспекции, – подчеркнул Олжас Бектенов и поручил акиматам при участии МЧС повсеместно организовать месячник пожарной безопасности в жилом секторе. Руководитель Правительства поставил задачу по обеспечению бесплатными датчиками угарного газа жилья социально уязвимых слоев населения. Такие дома необходимо взять на учет и осуществлять тщательный контроль, в особенности в областях Жетысу, Акмолинской, Актюбинской и городе Алматы. Акиматами данных регионов работа в этом направлении, по мнению Премьер-министра, проводится недостаточно эффективно – охват составляет от двух до 14%. Отмечена необходимость решения вопроса по изъятию и утилизации бытовых баллонов, не пригодных для дальнейшей эксплуатации. Олжас Бектенов акцентировал внимание на том, что возложенный на акиматы контроль над соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования не осуществляется на должном уровне. С владельцами газонаполнительных пунктов необходимо провести соответствующую разъяснительную работу, а Министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами – принять меры по организации производства баллонов. Вместе с тем Олжас Бектенов отметил важность информационной работы по повышению культуры безопасности населения. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с МВД и акиматами поручено активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора, Министерству культуры и информации совместно с местными исполнительными органами – транслировать профилактические материалы в СМИ и социальных сетях. Бесплатное должно быть прозрачным Затем министр здравоохранения Акмарал Альназарова проинформировала о мерах, принимаемых по лекарственному обеспечению населения. – Лекарственное обеспечение пациентов на стационарном уровне осуществляется по централизованному и самостоятельному закупу в соответствии с Казахстанским национальным лекарственным формуляром. В текущем году закупочная кампания Единым дистрибьютором на 2025 год началась на два месяца ранее, что позволит обеспечить поставку лекарственных средств на склады ТОО «СК-Фармация» до 1 января 2025 года, – отметила спикер. Министр сообщила, что в 2024 году объем выпуска отечественной фармацевтической продукции увеличился до 124 млрд тенге, рост составил 18%. В 2024 году в рамках долгосрочных договоров осуществлена поставка 702 наименований фармацевтической продукции. В 2025-м ожидается увеличение производства до 1 728 наименований. В рамках работ по импортозамещению с 2025 года будет расширен перечень выпускаемых отечественных препаратов с поддержкой существующих отечественных товаропроизводителей, активизировано сотрудничество с глобальными международными фармацевтическими компаниями, а также пересмотрены условия заключения долгосрочных договоров с внедрением офтейк-контрактов. Акмарал Альназарова также отметила, что основные задачи Министерства здравоохранения по обеспечению населения лекарственными средствами включают в себя доступность безопасных и качественных препаратов, эффективность и прозрачность системы закупа, цифровизацию процессов обращения лекарственных средств и медицинских изделий, развитие фармацевтической промышленности. О текущем состоянии и перспективах развития отечественной фармацевтической отрасли доложили председатель правления ТОО «СК-Фармация» Еркен Жакатаев и руководители крупных отечественных фармкомпаний: главный исполнительный директор «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» Светлана Киль, директор по взаимодействию с государственными органами компании «Химфарм» Айгуль Исенова. Премьер-министр отметил, что Президентом страны поручено претворить в жизнь комплексные меры по укреплению здоровья нации. – Приоритетной задачей является бесперебойное обеспечение лекарственными средствами и их заблаговременный закуп. До конца текущего года необходимо завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год. Дефицита лекарств в медицинских учреждениях не должно быть, – отметил Олжас Бектенов, подчеркнув персональную ответственность министра здравоохранения и председателя правления ТОО «СК-Фармация». Лекарственный рынок формируют частные производители, поставщики и сети аптек. Руководитель Правительства акцентировал внимание на том, что данный бизнес регулируется со стороны государства только в части безопасности, качества препаратов и их регистрации. В текущем году внедрена маркировка и прослеживаемость лекарственных средств, что позволяет контролировать движение медикаментов от производителя до пациента. Во избежание незаконного оборота бесплатных препаратов предусмотрен механизм отслеживания в больницах и поликлиниках. Особое внимание уделяется развитию отечественной фармацевтической промышленности. Правительство реализует меры поддержки местных производителей лекарственных средств, что способствует сокращению импорта и стабилизации цен на препараты на внутреннем рынке. Премьер-министр подчеркнул необходимость наращивания выпуска продукции казахстанскими заводами, сотрудничества с крупными международными фармацевтическими компаниями и научными организациями. Перед министерствами здравоохранения, науки и высшего образования поставлена задача по созданию благоприятных условий для запуска новых фармпроизводств и внедрения высокотехнологичных решений. В рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению дорогостоящими препаратами пациентов с редкими заболеваниями Министерству здравоохранения совместно с Фондом «Қазақстан халқына» поручено определить перечень и источники финансирования закупа необходимых лекарств. Премьер-министр подчеркнул: никто не должен остаться без помощи. Для улучшения координации работы в этом направлении создан Республиканский центр орфанных заболеваний. Олжас Бектенов отметил и необходимость ускорения реализации механизма по получению электронных ваучеров на лекарства через «Социальный кошелек», чтобы упростить процесс выдачи медикаментов для пациентов. Соответствующая задача поставлена перед Министерством здравоохранения. – Люди должны четко знать, кому и какие лекарства выдаются бесплатно. Государство выполняет свои обязательства, – подчеркнул руководитель Правительства. #Правительство #заседание