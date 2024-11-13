Газовый баллон и неисправная печь – все равно что порох

Если граждане пренебрегают запретами

По данным МЧС, с начала октября текущего года в республике зарегистрировано более 650 пожаров в жилом секторе. Одна из основных причин их возникновения – нарушение правил эксплуа­тации отопительных систем и электроприборов.

Увеличение числа пожаров наблюдается в Костанайской, Кызыл­ординской областях и области Абай. В связи с этим министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов и акимы ряда регионов доложили членам Правительства о профилактической работе.

В первую очередь, как сообщил Чингис Аринов, повышаются оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и боеготовность подразделений министерства. В качестве пилотного в Акмолинской области создано универсальное подразделение из числа пожарных, медиков и спасателей, которое позволит оперативно и комплекс­но спасать и оказывать первую помощь пострадавшим.

Для укрепления материально-технического обеспечения впервые приобретаются два противопожарных дрона, предназначенные для тушения высотных зданий. В этом году закупаются 728 единиц спецавтотехники, свыше 18 тыс. комплектов оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в лизинг. В первую очередь технику направят в районные подразделения.

– Второе направление – практическое обучение населения путем проведения учений и тренировок. К примеру, проводим учения по условным пожарам многоэтажных домов с практической эвакуацией жителей. Всего таких учений по республике проведено свыше 250, – сообщил министр.

Впервые запланированы учения с привлечением вертолетной техники для жителей многоэтажного высотного дома в Астане. Проводимая работа поэтапно обучает граждан навыкам самоспасения при пожарах, тем самым повышая уровень культуры безопасности.

Что касается профилактических мероприятий в жилом секторе, то, как напомнил Чингис Аринов, частный жилой сектор неподконт­ролен МЧС.

– Ограничиваемся только рекомендациями при проведении подворовых обходов. При этом зачастую население отказывается от консультаций, не впуская в дома. Тем не менее информирование граждан о мерах пожарной безопасности проводим через SMS-рассылки, чаты домов и ОСИ. Одновременно решаем вопрос о наделении министерства полномочиями по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий, – доложил спикер.

Согласно статистике, основной причиной пожаров и гибели граж­дан является неисправность систем отопления. В частности, печного, которым, в основном, оборудованы дома социально уязвимых слоев населения. По словам министра, нередко именно в этих строениях гибнут дети, оставленные без присмотра.

Учитывая эти факты, многодетные семьи, лица с инвалидностью, одинокие престарелые находятся на особом контроле МЧС. Всем им совместно с акиматами и волонтерами оказывается адресная помощь: в помещениях устанавливаются пожарные датчики и, по возможности, ремонтируются отопительные системы, чистятся дымоходы.

Другая причина пожаров – неправильное использование бытового газа. Казахстанцы, нарушая закон, заправляют старые газовые баллоны на автозаправках при том, что наибольшая часть этих емкостей должна быть утилизирована.

– По нашим подсчетам, 348 тысяч газовых баллонов подлежат замене. Здесь должны усилить контроль­ над соблюдением безо­пасной экс­плуатации газопотребляющих систем и газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей жилищные комиссии при акиматах. Хочу отметить, что отопительный период находится на особом контроле. Подраз­деления министерства готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации, – заявил Чингис Аринов.

Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость усиления профилактических мероприятий и контроля над соблюдением требований безопасности.

– Порядка половины всех пожаров в отопительный период происходит из-за неисправного состояния печей и труб. Основными причинами являются грубые нарушения правил пожарной безопасности. В этой связи Министерству по ЧС необходимо выстроить более эффективную систему реагирования на данные нарушения. Считаю недостаточным только выдавать рекомендации. Нужно провести работу по усилению полномочий газотехнической инспекции, – подчеркнул Олжас Бектенов и поручил акиматам при участии МЧС повсеместно организовать месячник пожарной безопасности в жилом секторе.

Руководитель Правительства поставил задачу по обеспечению бесплатными датчиками угарного газа жилья социально уязвимых слоев населения. Такие дома необходимо взять на учет и осуществлять тщательный контроль, в особенности в областях Жетысу, Акмолинской, Актюбинской и городе Алматы. Акиматами данных регионов работа в этом направлении, по мнению Премьер-министра, проводится недостаточно эффективно – охват составляет от двух до 14%.

Отмечена необходимость решения вопроса по изъятию и утилизации бытовых баллонов, не пригодных для дальнейшей экс­плуатации. Олжас Бектенов акцентировал внимание на том, что возложенный на акиматы контроль­ над соблюдением требований безо­пасной эксплуатации газового оборудования не осуществляется на должном уровне. С владельцами газонаполнительных пунктов необходимо провести соответствую­щую разъяснительную работу, а Министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами – принять меры по организации производства баллонов.

Вместе с тем Олжас Бектенов отметил важность информационной работы по повышению культуры безопасности населения. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с МВД и акиматами поручено активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора, Министерству культуры и информации совместно с местными исполнительными органами – транслировать профилактические материалы в СМИ и социальных сетях.

Бесплатное должно быть прозрачным

Затем министр здравоохранения Акмарал Альназарова проинформировала о мерах, принимаемых по лекарственному обеспечению населения.

– Лекарственное обеспечение пациентов на стационарном уровне осуществляется по централизованному и самостоятельному закупу в соответствии с Казахстан­ским национальным лекарственным формуляром. В текущем году закупочная кампания Единым дистрибьютором на 2025 год началась на два месяца ранее, что позволит обеспечить поставку лекарственных средств на склады ТОО «СК-Фармация» до 1 января 2025 года, – отметила спикер.

Министр сообщила, что в 2024 году объем выпуска отечественной фармацевтической продукции увеличился до 124 млрд тенге, рост составил 18%.

В 2024 году в рамках долгосроч­ных договоров осуществлена поставка 702 наименований фармацевтической продукции. В 2025-м ожидается увеличение производства до 1 728 наименований.

В рамках работ по импортозамещению с 2025 года будет расширен перечень выпускаемых отечественных препаратов с поддержкой существующих отечественных товаропроизводителей, активизировано сотрудничество с глобальными международными фармацевтическими компаниями, а также пересмотрены условия заключения долгосрочных договоров с внедрением офтейк-контрактов.

Акмарал Альназарова также отметила, что основные задачи Министерства здравоохранения по обеспечению населения лекарственными средствами включают в себя доступность безопасных и качественных препаратов, эффективность и прозрачность системы закупа, цифровизацию процессов обращения лекарственных средств и медицинских изделий, развитие фармацевтической промышленности.

О текущем состоянии и перс­пективах развития отечественной фармацевтической отрасли доложили председатель правления ТОО «СК-Фармация» Еркен Жакатаев и руководители крупных отечественных фармкомпаний: главный исполнительный директор «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» Светлана Киль, директор по взаимодействию с государственными органами компании «Химфарм» Айгуль Исенова.

Премьер-министр отметил, что Президентом страны поручено претворить в жизнь комплексные меры по укреплению здоровья нации.

– Приоритетной задачей является бесперебойное обеспечение лекарственными средствами и их заблаговременный закуп. До конца текущего года необходимо завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год. Дефицита лекарств в медицинских учреждениях не должно быть, – отметил Олжас Бектенов, подчеркнув персональную ответственность министра здравоохранения и председателя правления ТОО «СК-Фармация».

Лекарственный рынок формируют частные производители, поставщики и сети аптек. Руководитель Правительства акцентировал внимание на том, что данный бизнес регулируется со стороны государства только в части безопас­ности, качества препаратов и их регистрации. В текущем году внедре­на маркировка и прослеживаемость лекарственных средств, что позволяет контролировать движение медикаментов от производителя до пациента. Во избежание незаконного оборота бесплатных препаратов предусмот­рен механизм отслеживания в больницах и поликлиниках.

Особое внимание уделяется развитию отечественной фармацевтической промышленности. Правительство реализует меры поддержки местных производителей лекарственных средств, что способствует сокращению импорта и стабилизации цен на препараты на внутреннем рынке. Премьер-министр подчеркнул необходимость наращивания выпуска продукции казахстанскими заводами, сотрудничества с крупными международными фармацевтическими компаниями и научными организациями.

Перед министерствами здравоо­хранения, науки и высшего образования поставлена задача по созданию благоприятных условий для запуска новых фармпроизводств и внедрения высокотехнологичных решений.

В рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению дорогостоящими препаратами пациентов с редкими заболеваниями Министерству здравоохранения совместно с Фондом «Қазақстан халқына» поручено определить перечень и источники финансирования закупа необходимых лекарств.

Премьер-министр подчеркнул: никто не должен остаться без помощи. Для улучшения координации работы в этом направлении создан Республиканский центр орфанных заболеваний.

Олжас Бектенов отметил и необходимость ускорения реализации механизма по получению электронных ваучеров на лекарства через «Социальный кошелек», чтобы упростить процесс выдачи медикаментов для пациентов. Соответствующая задача поставлена перед Министерством здравоохранения.

– Люди должны четко знать, кому и какие лекарства выдаются бесплатно. Государство выполняет свои обязательства, – подчеркнул руководитель Правительства.