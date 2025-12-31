С 21:00 часов новогодние концерты для жителей и гостей города состоятся на трех основных площадках: площади у монумента «Қазақ елі», территории «EXPO», а также на городской площади перед акиматом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятиях примут участие звезды отечественной эстрады Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, а также группы «Меломен», «Байтерек» и другие артисты.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 часов запустят праздничный новогодний салют, организованный за счёт спонсорских средств. Фейерверки будут запущены с двух локаций: в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту «Атырау».