Именно промышленно-энергетические предприятия формируют основную нагрузку на энергосистему страны
В Государственный энергетический реестр Казахстана по состоянию на январь 2026 года включены свыше 21 тыс. организаций, которые потребляют ежегодно 1 500 и более тонн условного топлива. В 2025 году, в целом, ими было израсходовано 70,8 млн тонн условного топлива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром
Региональная картина энергопотребления
Наиболее крупные потребители энергоресурсов в стране сосредоточены в:
Павлодарской области – 24,5% (доля от общего потребления предприятиями, входящими в список ГЭР);
Карагандинской области – 18,1%;
Атырауской области – 9,6%.
Это связано с концентрацией энергетических и промышленных объектов в регионах, богатых природными ресурсами:
уголь – Павлодарская и Карагандинская области;
природный газ - Мангистауская и Атырауская области.
Кто потребляет больше всего энергии?
При этом количественное и энергетическое распределение субъектов ГЭР также существенно различаются.
По числу организаций лидируют:
образование – 54% от общего количества субъектов;
государственное управление и оборона – 20,7%;
искусство, развлечения и отдых – 6,2%;
здравоохранение и социальные услуги – 5,5%.
Однако основное энергопотребление сосредоточено совсем в других секторах.
Наибольшая доля от общего объёма энергоресурсов приходится на:
электроснабжение, подачу газа, пара и кондиционирование воздуха – 40,4% потребления при доле всего 1,3% от числа субъектов;
обрабатывающую промышленность – 32,4% при доле 2,5%;
горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 14,6% при доле 0,7%.
Это наглядно демонстрирует, что именно промышленно-энергетические предприятия формируют основную нагрузку на энергосистему страны.
Задачи Государственного энергетического реестра
Государственный энергетический реестр предназначен для учёта потребления энергии и контроля энергосбережения. Он используется при формировании государственной энергетической политики. Его данные необходимы для понимания реальной картины энергопотребления и оптимального управления энергетикой страны.
В список ГЭР попадают крупнейшие потребители энергоресурсов: ИП и юридические лица, а также государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий.