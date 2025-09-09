Утечка данных Google связана с угрозой фишинга на 2,5 млрд пользователей Gmail
Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК опубликовала предупреждение казахстанцам в связи с утечкой данных Google, сообщает Kazpravda.kz
- Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в ходе мониторинга мирового интернет пространства установлена кибер угроза, связанная с взломом базы данных Google, с утечкой данных пользователей Gmail.
Организатор группировка ShinyHunters получила доступ к контактным данным и названиям компаний, охватив до 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail, хотя пароли непосредственно не были похищены. Атака была осуществлена с помощью социальной инженерии: злоумышленники позвонили сотруднику Google, представившись IT-поддержкой, и заставили его авторизовать вредоносное приложение Salesforce Data Loader, - говорится в сообщении ГП РК.
Как отметили в надзорном органе, утечка даёт злоумышленникам возможность активизировать фишинговые и голосовые атаки, притворяясь сотрудниками Google. Некоторые пользователи сообщали о мошеннических звонках, якобы поступающих с номеров с кодом 650, с требованием сбросить пароли Gmail, с целью выманить коды, пароли или доступ к аккаунтам.
Рекомендации о необходимых мерах по защите:
1. Немедленно сменить пароли, особенно простые или повторяющиеся.
2. Включить двухфакторную аутентификацию или использовать современный способ защиты с биометрией или PIN.
3. Не доверять входящим звонкам или письмам от якобы Google — 9 из 10 таких обращений являются мошенническими.
4. Ограничить доступ, отслеживать подключаемые приложения, коннекты.
- Данный инцидент подтверждает, что даже частично публичные данные могут стать основой для масштабных мошеннических схем. Призываем пользователей и организации неукоснительно соблюдать меры безопасности и регулярно проверять настройки своих аккаунтов, чтобы исключить возможность хищения данных или доступа злоумышленников, - добавили в Генпрокуратуре.