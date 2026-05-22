Генпрокуратура подписала документы о выдаче беглецов с Гонконгом

Генеральный прокурор Берик Асылов совершил рабочий визит в Гонконг для налаживания международного сотрудничества в области противодействия преступности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Генпрокуратура

В ходе визита Б.Асылов провёл встречу с Секретарём по безопасности Гонконга Крисом Тангом, координирующим деятельность правоохранительных и специальных служб региона, включая полицию, миграционную, таможенную, пенитенциарную, противопожарную и авиационно-спасательную службы.

По словам главы казахстанского надзорного органа, данная встреча имеет особое значение для укрепления взаимодействия правоохранительных органов сторон в сфере экстрадиции разыскиваемых лиц и совместной борьбы с транснациональными видами преступлений. Отдельное внимание собеседники уделили вопросам сотрудничества по поиску и возврату незаконно выведенных активов, отмыванию доходов, добытых преступным путём.

По итогам встречи были подписаны межгосударственные соглашения о выдаче скрывающихся преступников; о взаимной правовой помощи по уголовным делам; о передаче осуждённых лиц.

В завершении переговоров стороны договорились об обмене оперативной и криминалистической информацией, передовым опытом расследования актуальных видов преступлений с применением современных технологий и искусственного интеллекта, а также наметили дальнейшие шаги по углублению сотрудничества по иным юридическим вопросам, представляющим взаимный интерес. Следует отметить, что Гонконг является одним из крупнейших мировых финансовых центров. К их числу относится и Макао, с которым Генеральная прокуратура два дня назад заключила полный пакет международных договоров в уголовно-правовой сфере.

Напомним, что в сентябре прошлого года Казахстан подписал договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам с Сингапуром. Таким образом, Генеральная прокуратура завершила формирование международной нормативной базы по вопросам оказания правовой помощи с крупнейшими восточно-азиатскими офшорными зонами.