Около 10 млн тенге взыскали с астанчанина за игры в соцсетях

Он был освобожден от наказания по амнистии, но прокуратура опротестовала решение в части вопроса конфискации

Житель Астаны организовал деятельность в сфере игорного бизнеса без специальной лицензии, под его контролем функционировало онлайн-казино, доступное через мобильное приложение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Азартные игры проводились через прямые эфиры в TikTok и YouTube, где участники перечисляли деньги для участия в игре. Противоправная деятельность принесла ему незаконный доход в крупном размере.

Суд признав его виновным, освободил от наказания на основании акта амнистии. Вопрос о конфискации незаконно полученных средств судом не был разрешен. По кассационному протесту прокуратуры судебный акт изменен. С осужденного взысканы в пользу государства 9,9 млн тенге, как незаконный преступный доход.