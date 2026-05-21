Генпрокуратура подписала соглашение в Макао о выдаче скрывающихся преступников

Закон и Порядок

Также подписаны еще 2 правовых документа 

Генеральный прокурор Берик Асылов в ходе поездки в Макао подписал с секретарем по вопросам администрирования и юстиции Макао Вонг Сио Чаком три межгосударственных соглашения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Это соглашения  о выдаче скрывающихся преступников; о взаимной правовой помощи по уголовным делам; и о передаче осужденных лиц. Соглашение о выдаче скрывающихся преступников создаст правовой механизм для экстрадиции лиц, совершивших преступления на территории одной юрисдикции и скрывающихся в другой.

Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам сформирует международно-правовую основу для взаимодействия правоохранительных органов Казахстана и Макао при осуществлении процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также принятия мер по аресту и конфискации имущества, добытого преступным путем.

Соглашение о передаче осужденных лиц позволит гражданам сторон, осужденным вследствие совершения преступления к лишению свободы за рубежом, отбывать назначенное иностранными судами наказание на территории страны своей гражданской принадлежности.

Также Б.Асылов встретился с генеральным прокурором Макао Тонгом Хио Фонгом, с которым обсудил вопросы обеспечения международной безопасности, совместного противодействия транснациональным видам преступности, защиты и привлечения инвестиций, поиска и возврата активов, добытых преступным путем.

В завершение встречи стороны наметили дальнейшие шаги по углублению сотрудничества, обмена оперативной информацией и договорились о взаимодействии по иным правовым вопросам, представляющим взаимный интерес. Необходимо отметить, что налаживание международного сотрудничества с Макао, являющимся одним из ключевых азиатских финансовых центров, стало возможным благодаря совместной работе Генеральной прокуратуры Казахстана с Посольством Республики Казахстан в Китайской Народной Республике. 

