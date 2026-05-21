МВД пресекло каналы сбыта синтетических наркотиков в ряде регионов страны

Министерством внутренних дел в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" проводятся мероприятия по пресечению каналов сбыта синтетических наркотиков на территории страны.
В Алматы задержана жительница города, у которой в ходе обысковых мероприятий изъято свыше 2 кг альфа-PVP, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
Подозреваемая дала признательные показания. В самом крупном мегаполисе задержан еще один подозреваемый. У молодого парня также при обыске по месту жительства изъято около 1 кг синтетики и таблетки психотропного действия.
В Восточно-Казахстанской области задержан наркокурьер из Алматинской области, который под руководством куратора интернет-наркомагазина занимался доставкой наркотиков в регионы. При обыске у подозреваемого изъято свыше 2 кг наркотиков. В Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург задержан наркокурьер при перевозке крупной партии синтетических наркотиков, где в салоне автомобиля изъято около 1 кг альфа-PVP.
- Общий вес изъятых партий синтетических наркотиков составил более 6 кг, что эквивалентно 18 тысячам разовых доз. Это - тысячи спасенных жизней и сохраненное здоровье молодежи. В рамках досудебных расследований, начатых по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных причастных лиц. Все подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания. В преддверии каникулярного периода МВД призывает молодежь не поддаваться соблазну быстрого заработка "легких денег" на распространении наркотиков. Помните: для преступников вы лишь "расходный материал". Подумайте о своих близких! - отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.