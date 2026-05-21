МВД пресекло каналы сбыта синтетических наркотиков в ряде регионов страны

Министерством внутренних дел в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" проводятся мероприятия по пресечению каналов сбыта синтетических наркотиков на территории страны.

В Алматы задержана жительница города, у которой в ходе обысковых мероприятий изъято свыше 2 кг альфа-PVP, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Подозреваемая дала признательные показания. В самом крупном мегаполисе задержан еще один подозреваемый. У молодого парня также при обыске по месту жительства изъято около 1 кг синтетики и таблетки психотропного действия.

В Восточно-Казахстанской области задержан наркокурьер из Алматинской области, который под руководством куратора интернет-наркомагазина занимался доставкой наркотиков в регионы. При обыске у подозреваемого изъято свыше 2 кг наркотиков. В Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург задержан наркокурьер при перевозке крупной партии синтетических наркотиков, где в салоне автомобиля изъято около 1 кг альфа-PVP.