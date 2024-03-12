Генпрокуратура сделала заявление по делу Бишимбаева

В Генеральной прокуратуре обратились с официальным заявлением к казахстанским СМИ, передает Kazpravda.kz.
- В медиа-пространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении Куандыка Бишимбаева, ставящие под сомнение результаты досудебного расследования. Распространение таких сведений может расцениваться как форма воздействия на суд с целью воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу, - говорится в официальном сообщении.
В Генпрокуратуре напомнили, что вмешательство в деятельность суда недопустимо и уголовно наказуемо в соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
- За распространение заведомо ложных сведений тоже предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этой связи Генеральная прокуратура призывает всех граждан и СМИ к соблюдению законности, предостерегает от совершения уголовных правонарушений и недопущению вмешательства в деятельность суда в какой бы то ни было форме, - заключили в пресс-службе ГП.
Напомним, суд удовлетворил рассмотрение дела экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева судом присяжных.
Главное судебное разбирательство назначено на 27 марта с участием суда присяжных.