Генпрокуратура сделала заявление по делу Бишимбаева

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- В медиа-пространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении​ Куандыка Бишимбаева, ставящие под сомнение результаты досудебного расследования. Распространение таких сведений может расцениваться как форма воздействия на суд с целью воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу, - говорится в официальном сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что вмешательство в деятельность суда недопустимо и уголовно наказуемо в соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

- За распространение заведомо ложных сведений тоже предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этой связи Генеральная прокуратура призывает всех граждан и СМИ к соблюдению законности, предостерегает от совершения уголовных правонарушений и недопущению вмешательства в деятельность суда в какой бы то ни было форме, - заключили в пресс-службе ГП.

Напомним, суд удовлетворил рассмотрение дела экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева судом присяжных.

Главное судебное разбирательство назначено на 27 марта с участием суда присяжных.

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