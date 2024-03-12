Суд удовлетворил просьбу Бишимбаева о присяжных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд удовлетворил рассмотрение дела экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева судом присяжных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Ранее адвокаты Бишимбаева попросили суд вернуть дело на доследование, потребовали провести следственный эксперимент на месте преступления. Адвокат Нукеновой попросила суд отклонить все ходатайства защиты Бишимбаева. Обе стороны заявили, что согласны на суд присяжных.

Суд отказал Бишимбаеву в выдаче дела прокурору и в переквалификации дела на "Убийство по неосторожности».

Обвинение остается прежним: пункт 5 части 2 статьи 99 - "Убийство, совершённое с особой жестокостью».

Главное судебное разбирательство назначено на 27 марта с участием суда присяжных.

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Также свою позицию высказали обвиняемый и его адвокаты. Бишимбаев не признает вину, и хочет, чтобы его судили присяжные заседатели, а адвокаты требуют переквалифицировать статью обвинения.