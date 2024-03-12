Суд удовлетворил просьбу Бишимбаева о присяжных

Суд
98
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Главное судебное разбирательство назначено на 27 марта с участием суда присяжных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд удовлетворил рассмотрение дела экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева судом присяжных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Ранее адвокаты Бишимбаева попросили суд вернуть дело на доследование, потребовали провести следственный эксперимент на месте преступления. Адвокат Нукеновой попросила суд отклонить все ходатайства защиты Бишимбаева. Обе стороны заявили, что согласны на суд присяжных.

Суд отказал Бишимбаеву в выдаче дела прокурору и в переквалификации дела на "Убийство по неосторожности».

Обвинение остается прежним: пункт 5 части 2 статьи 99 - "Убийство, совершённое с особой жестокостью».

Главное судебное разбирательство назначено на 27 марта с участием суда присяжных.

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Также свою позицию высказали обвиняемый и его адвокаты. Бишимбаев не признает вину, и хочет, чтобы его судили присяжные заседатели, а адвокаты требуют переквалифицировать статью обвинения.

#суд #присяжные #Бишимбаев

Популярное

Все
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Красиво шить не запретишь
Войти в топ мировых вузов
Берут одни, отдают другие
Школьница из Аккольского района вместе со своим учителем стала автором мужского парфюма
Воровать – так по полной?
То деньги присвоят, то перемены урежут
Куда уходит Каспий?
Не будут платить – отключим газ!
Вот уже две недели в Семее не утихают споры вокруг нового генерального плана города
Подсчитать точное количество лошадей, павших от бескормицы в области Улытау, крайне сложно
Ежегодно Италия импортирует конину на сумму более 140 млн долларов
Лапша без посредников
Обещают, что будет красиво
Эмоции, впечатления, опыт
Должны ли врачи скорой помощи разуваться или надевать бахилы, приезжая на вызов?
В Костанайской области не хватает 248 врачей, 74 из них нужны на селе
Нужны ли посредники?
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Время большой воды
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
В Астане пройдет международный турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
Погоны красоты
Отстаивая «Национальный интерес»
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

Читайте также

Генпрокуратура сделала заявление по делу Бишимбаева
Учителя осудили за гибель детей и коллеги в Актюбинской обл…
Замдиректора компании «ОзенМунайГаз» осудили на 6 лет в Акт…
За хищение имущества осуждены руководители сервисной компан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]