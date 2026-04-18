Генпрокуратура внедряет новые меры по борьбе с интернет-мошенничеством

В структуре Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры создан Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности, сообщает Kazpravda.kz



С 18 апреля 2026 года за Комитетом законодательно закрепляется новая функция – прогнозно-аналитическая деятельность, включая выработку рекомендаций для государственных органов.



Анализ Центра показал, что значительная часть мошеннических звонков осуществляется через мессенджеры (прежде всего WhatsApp), что свидетельствует о смещении активности преступников за пределы традиционной телеком-инфраструктуры.

Центр выявил 18 новых киберугроз, включая использование преступниками за рубежом SMS-бластеров (устройства для массовой рассылки сообщений в обход операторов связи); фишинговые рассылки и дипфейк-технологии; схемы с использованием подменных номеров и незарегистрированных SIM-карт.



4 апреля 2026 года впервые в стране изобличён такой случай применения использования SMS-бластера, что подтверждает способность правоохранительных органов оперативно выявлять и пресекать новые формы киберпреступности.



Участники заседания отметили эффективность межведомственного взаимодействия, а также системную работу по обучению и повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов в сфере кибербезопасности.



В завершение заседания Берик Асылов подчеркнул необходимость расширения разъяснительной работы среди населения о новых способах и уловках кибер-злоумышленников, а также об усилении ответственности финансовых организаций, операторов связи, онлайн платформ за непринятие либо несвоевременное принятие надлежащих цифровых и организационных мер по опережению, в рамках возложенных на них законом обязанностей, кибер-посягательств на права и законные интересы их клиентов и пользователей.



Отдельно отмечен вклад членов Координационного совета, подразделений киберполиции, Агентства по финансовому мониторингу в противодействии интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам.



В надзорном органе подчеркнули, что в рамках реализации принципа «Закон и порядок» проведена масштабная информационно-разъяснительная работа, направленная на повышение правовой грамотности населения и формирование устойчивых навыков противодействия киберугрозам.