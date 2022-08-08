Генсек ООН приветствовал прекращение огня в секторе Газа и Израиле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье приветствовал объявление об установлении режима прекращения огня в Газе и Израиле. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Синьхуа».

А. Гутерриш глубоко огорчен гибелью и ранением людей, в том числе детей, в результате авиаударов по Газе и беспорядочных ракетных обстрелов Израиля из населенных пунктов Газы со стороны «Исламского джихада» и других вооруженных группировок, отметил официальный представитель главы ООН.

По его словам, боевые действия осложнили гуманитарную ситуацию. Пограничные переходы в Газу закрыты, а перебои в подаче электричества сказываются на жизненно важных объектах и предметах снабжения. Сотни зданий и домов разрушены или повреждены, тысячи палестинцев остались без крова.

Генсек высоко оценил усилия, предпринятые Египтом в тесном сотрудничестве с ООН для восстановления спокойствия. Он также призвал все стороны соблюдать режим прекращения огня, сказал С. Дюжаррик.

«Он (А. Гутерриш – прим. ред.) подтвердил готовность ООН прилагать усилия по достижению решения о создании двух государств на основе соответствующих резолюций ООН, международного права и ранее подписанных соглашений, а также важность восстановления политического горизонта. Только политическое решение, достигнутое путем переговоров, может раз и навсегда положить конец разрушительным циклам насилия и обеспечит мирное будущее как для палестинцев, так и израильтян», – подчеркнул С. Дюжаррик.

Палестинская группировка «Исламский джихад», действующая в секторе Газа, объявила в воскресенье о достижении соглашения о прекращении огня с Израилем. Израиль подтвердил заключение при посредничестве Египта соглашения, которое, как ожидается, прекратит израильские авиаудары и палестинские ракетные обстрелы.