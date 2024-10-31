Геологическую лабораторию хотят построить в Караганде

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Solidcore Resources plc Виталия Несиса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства был проинформирован о результатах деятельности одной из крупнейших компаний по разведке, добыче и переработке драгоценных и цветных металлов в Казахстане, а также о планах на предстоящий период.

Президенту сообщили, что Solidcore Resources plc начала реализацию проекта по строительству нового гидрометаллургического комплекса «Ертiс ГМК» в Павлодаре. Проектная мощность будущего завода составит 300 тысяч тонн концентрата в год. Предполагается выпуск сплава Доре чистотой до 98% золота.

Виталий Несис также рассказал Касым-Жомарту Токаеву о планах по строительству геологической лаборатории в Караганде. В завершение глава государства отметил актуальность принимаемых компанией мер по подготовке инженерных кадров для отечественной промышленности страны. 

#президент #инвесторы

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