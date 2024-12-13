Герой паводков получил премию «Жақсы адам–2024» в Астане

Общество, Паводки
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Дана Аменова
корреспондент

В столичном Дворце мира и согласия состоялась церемония награждения лауреатов премии «Жақсы адам–2024», организованная телеканалом «Жібек жолы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС  

Фото: МЧС

 Премия признает заслуги граждан, внесших значительный вклад в развитие страны и проявивших героизм. Среди победителей – спасатели, медики, педагоги и другие специалисты.

Одним из лауреатов стал Аят Сералиев, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Астраханского района ДЧС Акмолинской области.

Майор гражданской защиты был награжден за свою работу в период весенних паводков 2024 года.

Село Старый Колутон в Астраханском районе оказалось изолированным, и Сералиев лично возглавил операцию по эвакуации из затопленных районов. Он вывез 32 человека и животных, предотвращая возможные жертвы.

«В условиях небывалых паводков, которых страна не видела 80 лет, казахстанцы сплотились и бросили все силы на борьбу со стихией. На передовой были наши спасатели, в их числе и Аят Сералиев», – отметил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев. 

Аят Сералиев родом из Сандыктауского района Акмолинской области. Он работает в системе гражданской защиты с 2013 года, начиная с должности начальника караула и постепенно достигнув руководящей позиции.

Сералиев участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в различных районах области, включая спасение людей при пожарах и зимних бурях.

«Моя работа – это ответственность перед людьми. Каждый день приносит новые вызовы, и я горжусь тем, что могу помогать в трудные моменты», – отметил майор гражданской защиты.

Церемония также привлекла внимание государственных деятелей и представителей культуры, поддержавших лауреатов премии.

#паводки #МЧС #премия #герой #«Жақсы адам–2024»

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