Казахстанским госслужащим стали чаще предоставлять гибкий график

На заседании коллегии председатель Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбай рассказал о мерах по мониторингу за режимом работы госорганов для предотвращения переработок, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году в результате мониторинга, 234 госслужащим предоставлены дополнительные часы отдыха в связи с выявленными недостатками, 53 - компенсированы их права.

"Кроме того, агентством приняты меры для сохранения у госслужащих баланса между карьерой и семьей. Благодаря реализованной инициативе определенная категория госслужащих в прошлом году получили возможность работать дистанционно либо с применением комбинированной дистанционной работы, гибкого графика работы. Данные меры оказывают положительное влияние на эффективное использование рабочего времени государственных служащих", - говорится в сообщении.

Так, практика использования гибкого рабочего времени в прошлом году продемонстрировала рост на 72,4%. Если в 2022 году гибкий график был использован 835 госслужащими, то в 2023 году их количество составило 3024 человек.