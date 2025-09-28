Гимнаст Дмитрий Патанин завоевал «золото» на этапе кубка вызова в Венгрии
Представитель команды Казахстана стал лучшим в вольных упражнениях.
Казахстанский гимнаст Дмитрий Патанин стал победителем этапа Кубка вызова в Сомбатхее (Венгрия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Представитель команды Казахстана стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Патанин набрал 13.900 балла.
Второе место занял Кевин Пенев из Болгарии - 13.600. На третью ступень пьедестала поднялся Артем Долгопят (Израиль) - 13.200.