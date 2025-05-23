Они сняли трогательное видео под песню «Тау ішінде» в одном из живописных парков столицы

Юные гимнастки специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 акимата города Астаны активно присоединились к творческому челленджу, объявленному всемирно известным певцом Димашем Кудайбергеном, сообщает Kazpravda.kz

15 мая Димаш Кудайберген представил новый видеоклип на песню «Тау ішінде», написанную на слова одного из основоположников казахской литературы — поэта и писателя Сакена Сейфуллина. В честь премьеры артист запустил специальный челлендж в социальных сетях.

Столичные гимнастки поддержали инициативу, сняв трогательное видео под песню «Тау ішінде» в одном из живописных парков Астаны.

— Этот проект — уникальная инициатива, направленная на популяризацию казахской культуры. Наша цель — широко представить природную красоту нашей страны, её духовное богатство и музыкальное искусство. Участвуя в челлендже, мы хотели донести богатое наследие казахской музыки до современной аудитории, — отметила тренер девушек-гимнасток Аида Кудина.

Условия участия в челлендже просты: необходимо опубликовать видео под песню «Тау ішінде» в исполнении Димаша в социальных сетях с хэштегом #TaulshindeChallenge. Автор самого креативного и набравшего наибольшее количество просмотров ролика получит особый приз — билет на концерт Димаша в одном из городов на выбор (Барселона, Берлин, Лондон или Рига). Расходы на перелёт и проживание будут полностью покрыты. Имя победителя будет объявлено 26 мая на фан-встрече в Алматы.

Отметим, что песня «Тау ішінде» основана на произведении Сакена Сейфуллина, написанном в 1919 году. В исполнении Димаша эта композиция обрела новое дыхание и нашла отклик в сердцах слушателей.