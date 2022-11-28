Глав двух медицинских центров подозревают в продаже фиктивных справок Астане

Полицейскими заявили, что два руководителя ТОО «по предварительному сговору организовали канал сбыта фиктивных медицинских справок».
По данным правоохранительных органов, бизнесмены от медицины за денежные средства изготавливали листы временной нетрудоспоспособности, паспорта здоровья, санитарные книжки, справки формы №086, 075у и иные медицинские документы без фактического посещения медицинской организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
«При проведении комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП города Астаны в медицинском центре по пр. Тауелсиздик был задержан 33-летний руководитель. В ходе обыска у задержанного были изъяты денежные средства, гербовые печати, медицинские штампы, связки отрывных корешков от медицинских справок, журналы регистрации, медицинские книжки, заполненные больничные листы с печатями.
Также задержан другой 33-летний руководитель медицинского центра, расположенного по улице Ауезова. У него в ходе обыска также изъяты медицинские книжки, больничные листы, печати», - сообщили стражи порядка.
Правоохранители считают, что клиенты заказывали медицинские справки для трудоустройства, получения водительских прав для управления транспортных средств и т.д.
По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК (изготовление и сбыт поддельных документов). Проводятся следственные действия.