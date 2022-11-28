Глав двух медицинских центров подозревают в продаже фиктивных справок Астане

Полицейскими заявили, что два руководителя ТОО «по предварительному сговору организовали канал сбыта фиктивных медицинских справок».

Фото: Polisia.kz

По данным правоохранительных органов, бизнесмены от медицины за денежные средства изготавливали листы временной нетрудоспоспособности, паспорта здоровья, санитарные книжки, справки формы №086, 075у и иные медицинские документы без фактического посещения медицинской организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«При проведении комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП города Астаны в медицинском центре по пр. Тауелсиздик был задержан 33-летний руководитель. В ходе обыска у задержанного были изъяты денежные средства, гербовые печати, медицинские штампы, связки отрывных корешков от медицинских справок, журналы регистрации, медицинские книжки, заполненные больничные листы с печатями.

Также задержан другой 33-летний руководитель медицинского центра, расположенного по улице Ауезова. У него в ходе обыска также изъяты медицинские книжки, больничные листы, печати», - сообщили стражи порядка.

Правоохранители считают, что клиенты заказывали медицинские справки для трудоустройства, получения водительских прав для управления транспортных средств и т.д.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК (изготовление и сбыт поддельных документов). Проводятся следственные действия.