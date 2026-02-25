Председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазықбай продолжает серию встреч с сотрудниками центральных государственных органов
Очередная встреча состоялась с коллективом Министерства науки и высшего образования, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы развития государственной службы. Мероприятие прошло в формате открытого обмена мнениями, сообщает Kazpravda.kz
Дархан Жазықбай акцентировал внимание на значении поручений Президента, озвученных на Национальном курултае, в части повышения культуры организации работы в государственном секторе. Он также подробно остановился на ключевых задачах по дальнейшему развитию государственной службы и системных мерах, направленных на формирование человекоцентричного, сервисного аппарата.
В числе приоритетных направлений были обозначены повышение качества государственных услуг, обеспечение открытости и доступности, совершенствование системы отбора и комплексная цифровизация. По его словам, реализация этих мер станет основой повышения эффективности государственного управления и укрепления доверия общества.
В ходе встречи было подчеркнуто, что государственный служащий является связующим звеном между государством и обществом, а требования и ответственность, возлагаемые на него, неизменно высоки. Отдельный акцент был сделан на том, что принципы «Закон и порядок», «Слышащее государство» и «Адал азамат» служат прочной основой в построении Справедливого Казахстана.
Председатель агентства также остановился на необходимости строгого соблюдения требований Этического кодекса и ознакомил участников с новеллами проекта нового закона «О государственной службе», направленными на закрепление человекоориентированной модели поведения государственного служащего.
«Государственный служащий должен быть профессиональным, ответственным и служить примером для общества», - сказал он.
Отмечено, что развитие цифровой системы отбора «E-қызмет», продвижение принципа меритократии, внедрение цифровых решений и технологий искусственного интеллекта позволят вывести государственную службу на качественно новый уровень.
Кроме того, Дархан Жазықбай высказался о проекте новой Конституции, подчеркнув, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено в нем как стратегическое направление деятельности государства.
В завершение встречи участники задали интересующие вопросы и получили развернутые ответы.