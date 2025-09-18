Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами ряд спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения на Чемпионате мира по боксу среди мужчин и женщин (World Boxing), прошедшем в Ливерпуле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Орденом «Құрмет» награждены:

1. тренер по боксу КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Ислам Абдраимов;

2. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Аида Абикеева;

3. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Алуа Балкибекова;

4. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Наталья Богданова;

5. тренер по боксу КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» Управления физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области Дастан Кабденов;

6. тренер по боксу РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нуржан Насанов;

7. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айбек Оралбай;

8. тренер КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа № 12» Управления физической культуры и спорта города Шымкента Илияс Оралбеков;

9. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Махмуд Сабырхан;

10. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Төрехан Сабырхан;

11. главный тренер Национальной сборной команды Республики Казахстан по боксу РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Елдос Сайдалин;

12. главный тренер Национальной сборной команды Республики Казахстан по боксу РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Кайрат Сатжанов;

13. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Санжар Тәшкенбай.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

1. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Виктория Графеева;

2. тренер-преподаватель ГККП «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва № 6» Управления спорта города Алматы Нурлан Мухамбеткалиев;

3. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Елдана Талипов.

Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены:

1. тренер по боксу РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Аскар Еркебаев;

2.инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Назым Қызайбай;

3. тренер по боксу РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Долкунжан Камеков.