Аким Астаны Женис Касымбек доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе развития энергетической инфраструктуры столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На сегодняшний день тепловые мощности города увеличены на 30% благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток» общей дополнительной производительностью 1100 Гкал в час. В текущем году планируется полностью завершить вторую очередь станции «Туран».

Продолжится строительство станции «Тельмана» и будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции «Юго-Запад». Реализация всех этих проектов позволит получить планируемый запас тепловой энергии до 2035 года.

Касым-Жомарту Токаеву также был презентован план по строительству парогазовой установки в рамках второй очереди ТЭЦ-3.

Глава государства был проинформирован, что ТЭЦ-3 работает на природном газе с выдачей максимальной мощности 440 Гкал в час. Выдаваемая тепловая энергия позволяет покрывать потребность юго-западной части столицы. В настоящее время ведутся работы по обеспечению первой очереди ТЭЦ-3 резервным источником топлива.

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего развития энергетической инфраструктуры столицы.