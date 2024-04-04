Глава государства пообещал наградить спасателей, полицейских и волонтеров

t.me/aqorda_resmi

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область завершилась встречей с группой спасателей из числа сотрудников органов внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардии и волонтеров, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях.



В ходе встречи глава государства выразил признательность всем гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией, отметив, что они делают очень важное для всей страны дело.