Глава государства пообещал наградить спасателей, полицейских и волонтеров
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Глава государства встретился со спасателями и волонтерами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область завершилась встречей с группой спасателей из числа сотрудников органов внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардии и волонтеров, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях.
В ходе встречи глава государства выразил признательность всем гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией, отметив, что они делают очень важное для всей страны дело.
«Сейчас это кампания закончится, в любом случае мы справимся с ситуацией. Спасатели, полицейские, волонтеры, которые работают здесь, получат заслуженные награды. Я обязательно позабочусь об этом», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.