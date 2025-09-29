Глава государства принял вновь назначенного заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить дальнейшее развитие национальной цифровой инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, а также повышение качества государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса.

Особое внимание Президент уделил вопросам подготовки квалифицированных кадров в области ИИ и цифровых технологий. Глава государства подчеркнул необходимость расширения международного сотрудничества в сфере высоких технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.

Перед заместителем Премьер-министра поставлена конкретная задача реализации приоритетной цели Послания по превращению Казахстана в цифровое государство.