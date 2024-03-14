Глава государства поздравил казахстанцев с Амал күні

– Поздравляю всех с предвестником Наурыза – Амал күні! Его празднование – это исконная традиция, которая возрождает древние народные обычаи и является неотъемлемой частью нашей культуры. В этот день на первый план выходят наши национальные ценности и самобытность. Пусть новый год принесет всем счастье и благополучие! – написал президент на своей странице в социальной сети Х.