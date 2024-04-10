Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал счастья и благополучия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Поздравляю вас с праздником Ораза айт, который все мусульмане встречают с особой радостью! В священный месяц Рамазан верующие уделяют большое внимание общечеловеческим ценностям и искренне стремятся к духовному очищению, протягивают руку помощи нуждающимся, проявляют заботу об окружающих. Совершенные во время тридцатидневного поста благие поступки, основанные на терпении, стойкости и умеренности, раскрывают истинную суть Ораза айта», - говорится в его поздравлении.
Он отметил, что традиционная религия наших предков призывает всех людей к миру и спокойствию, милосердию и состраданию, доброте и созиданию, достижению заслуженного успеха через честный труд. Это в конечном итоге способствует укреплению единства и процветанию всего нашего народа.
«Идеалы Ислама, месяца Рамазан и праздника Ораза айт гармонично переплетены с нашим культурным наследием и обычаями. Эта преемственность объединяет всех граждан, внося важный вклад в построение справедливого общества.
Пусть в нашей стране всегда царят мир и согласие, а в каждом доме будет счастье и благополучие!
С праздником Ораза айт!» - написал президент.