Президент поздравил князя Монако Альбера II с Национальным днем

Касым-Жомарт Токаев пожелал князю и народу Монако процветания и благополучия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своей поздравительной телеграмме президент Казахстана подчеркнул неустанные усилия Монако по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и сотрудничества, будут и впредь последовательно укрепляться во благо народов наших стран.

Глава государства пожелал Князю Альберу I I и народу Монако процветания и благополучия.