Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде

Президент
270
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президент наградит Михаила Шайдорова орденом «Барыс» II степени

Фото: пресс-служба Минтуризма

В поздравлении подчеркивается, что первая в истории отечественного спорта золотая медаль в фигурном катании – это грандиозный успех исторического значения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Президент поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе. Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением нашего спортсмена.

Глава государства принял решение наградить Михаила Шайдорова орденом «Барыс» II степени, а также выразил благодарность тренерскому штабу, Федерации фигурного катания на коньках и руководству профильного министерства за проделанную работу. Президент пожелал олимпийскому чемпиону благополучия и новых побед.

Напомним, по итогам двух программ: короткой и произвольной - казахстанец набрал рекордные 291,58 балла. 

#олимпиада #Акорда #Михаил Шайдоров

