Глава государства поздравил президента Финляндии с Днем независимости
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Глава государства поздравил президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника. Глава государства отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.
Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства.
Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса.