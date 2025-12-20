Для Казахстана практический интерес представляет японский опыт внедрения ресурсосберегающих технологий, селекции засухоустойчивых культур, развития «умных» ферм, передает Kazpravda.kz
"Особое значение Казахстан придает развитию сельского хозяйства. Страны Центральной Азии имеют традиционно сильный агропромышленный комплекс и могут играть более важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Для Казахстана практический интерес представляет японский опыт внедрения ресурсосберегающих технологий, селекции засухоустойчивых культур, развития «умных» ферм. В этой связи предлагаем создать Исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов", - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".
Он предложил провести в Астане первую встречу ученых и исследователей в сфере прикладной науки наших стран в формате «Центральная Азия – Япония».
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан ценит вклад агентства JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии.
«Развитие сельского хозяйства непосредственно связано с обеспечением водной безопасности. Центральная Азия уже ощущает дефицит водных ресурсов. За последние 20 лет обеспеченность водой на душу населения в регионе снизилась почти на 30%. При этом около 70% водных ресурсов являются трансграничными. Продолжающееся обмеление Каспийского моря вызывает большую обеспокоенность, а экологическая катастрофа Арала стала трагическим примером нерационального использования водных ресурсов.
Казахстан ценит вклад Японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом», - сказал Токаев.
Он также подчеркнул, что особый интерес для Казахстана представляет японский опыт автоматизации и цифровизации водной отрасли.
«Можно было бы разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли.
Казахстан предлагает создать новую международную организацию под эгидой ООН – UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проблематике.
Приглашаем японских политиков, общественных деятелей, предпринимателей, экспертов принять участие в Региональном экологическом саммите, который состоится в Астане в апреле следующего года», - сказал Токаев.