Фото: Акорда

"Особое значение Казахстан придает развитию сельского хозяйства. Страны Центральной Азии имеют традиционно сильный агропромышленный комплекс и могут играть более важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Для Казахстана практический интерес представляет японский опыт внедрения ресурсосберегающих технологий, селекции засухоустойчивых культур, развития «умных» ферм. В этой связи предлагаем создать Исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов", - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".

Он предложил провести в Астане первую встречу ученых и исследователей в сфере прикладной науки наших стран в формате «Центральная Азия – Япония».

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан ценит вклад агентства JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии.

«Развитие сельского хозяйства непосредственно связано с обеспечением водной безопасности. Центральная Азия уже ощущает дефицит водных ресурсов. За последние 20 лет обеспеченность водой на душу населения в регионе снизилась почти на 30%. При этом около 70% водных ресурсов являются трансграничными. Продолжающееся обмеление Каспийского моря вызывает большую обеспокоенность, а экологическая катастрофа Арала стала трагическим примером нерационального использования водных ресурсов. Казахстан ценит вклад Японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом», - сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что особый интерес для Казахстана представляет японский опыт автоматизации и цифровизации водной отрасли.