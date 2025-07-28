Глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию
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В столичном международном аэропорту Эсенбога Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В честь Главы нашего государства у трапа был выстроен почетный караул.
Президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту
– Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
29 июля главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.