Глава государства принял Аиду Балаеву

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о практической реализации норм новой Конституции в сферах культуры, информации и социальной политики, а также о ключевых направлениях дальнейшего совершенствования государственной политики по повышению качества жизни граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Аида Балаева проинформировала о приведении законодательства в соответствие с обновленным Основным законом, совершенствовании государственной информационной политики, развитии цифровой среды, взаимодействии с институтами гражданского общества, а также о работе в сферах семейной и молодежной политики, волонтерства и общественного контроля.

Она представила предложение по развитию культурной инфраструктуры страны, включая создание новых образовательных, научно-просветительских и творческих объектов, поддержку традиционного искусства и подготовку кадров.

Отдельным блоком были рассмотрены вопросы реализации государственной социальной политики. Аида Балаева доложила о совершенствовании систем образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, занятости, спорта и туризма.

Особый акцент был сделан на усилении межведомственного взаимодействия, повышении качества и доступности государственных услуг, развитии человеческого капитала, внедрении современных цифровых решений и формировании инфраструктуры социальной сферы.

Президент положительно оценил информацию заместителя премьер-министра о работе правительства в таких важных сферах, как культура, информационная политика, просвещение, социальное обеспечение и здравоохранение.

Также Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость дальнейшей активизации работы соответствующих ведомств для оперативного решения актуальных социальных проблем.