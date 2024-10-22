Глава государства принял акима Астаны

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Женис Касымбек представил президенту отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 9 месяцев этого года составил 1 трлн 140 млрд тенге, что на 16% выше аналогичного периода 2023 года.

Президенту было доложено о ходе отопительного сезона. Благодаря запуску в прошлом году газовой тепловой станции (ГТС) «Юго-Восток», первого этапа ГТС «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3 впервые в городе обеспечен профицит тепла. Данные объекты жизнеобеспечения дали Астане более 1100 Гкал/час.

До конца года планируется завершить вторую очередь ГТС «Туран», что обеспечит выработку дополнительных 250 Гкал/час. Кроме того, начались работы по строительству ГТС «Тельмана» и проектирование ГТС «Юго-Запад» с общей мощностью 970 Гкал/час.

Глава государства был проинформирован о возведении социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении строительства жилищных комплексов – долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья. Так, в новом учебном году были сданы в эксплуатацию 15 из запланированных 24 школ, 9 из них – в рамках нацпроекта «Комфортная школа». До нового года будет построено 6 студенческих общежитий почти на 4,5 тысячи мест, 4 из них уже функционируют.

Женис Касымбек также сообщил о том, что на сегодняшний день в столице благоустроено порядка 170 дворовых и общественных пространств, отремонтировано более 70 улиц. Планируется высадить миллион деревьев и кустарников.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры, дальнейшему развитию и благоустройству Астаны.

#президент #столица #аким

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