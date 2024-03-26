Глава государства принял американского сенатора Стива Дэйнса

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Как сказал глава государства, важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического взаимодействия. Лидер Казахстана подчеркнул, что в нашей стране уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры и др.





Отдельное внимание собеседники уделили тематике международной и региональной безопасности.



В данном контексте президент отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией.



По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело.



