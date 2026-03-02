Приветствуя Масато Канду в Акорде, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с первой годовщиной пребывания в должности руководителя АБР, а также с предстоящим 60-летием банка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана подчеркнул, что за более чем 30 лет плодотворного сотрудничества Азиатский банк развития поддержал в нашей стране свыше 170 проектов на сумму более 7 млрд долларов, тем самым банк внес значительный вклад в экономический рост, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни граждан.

Глава государства рассказал о планах по реализации в предстоящие годы крупных проектов в ключевых секторах экономики, направленных на обеспечение устойчивого роста и структурной модернизации страны.

Масато Канда сообщил, что Азиатский банк развития рассматривает расширение сотрудничества с Казахстаном в качестве приоритетного направления своей деятельности. Банк намерен участвовать в финансировании проектов в сферах жилищного строительства, управления чрезвычайными ситуациями и других стратегически значимых направлениях.

Президент АБР также отметил лидирующие позиции Казахстана в области цифровых технологий и внедрения ИИ, а также большие перспективы по разработке критически важных минералов, подчеркнув высокий потенциал страны для реализации масштабных инвестиционных инициатив.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул устойчивый и долгосрочный характер партнерства между Казахстаном и Азиатским банком развития, а также подтвердил готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодной кооперации.