Глава государства принял главу АБР

Президент
94

Приветствуя Масато Канду в Акорде, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с первой годовщиной пребывания в должности руководителя АБР, а также с предстоящим 60-летием банка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана подчеркнул, что за более чем 30 лет плодотворного сотрудничества Азиатский банк развития поддержал в нашей стране свыше 170 проектов на сумму более 7 млрд долларов, тем самым банк внес значительный вклад в экономический рост, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни граждан.

Глава государства рассказал о планах по реализации в предстоящие годы крупных проектов в ключевых секторах экономики, направленных на обеспечение устойчивого роста и структурной модернизации страны.

Масато Канда сообщил, что Азиатский банк развития рассматривает расширение сотрудничества с Казахстаном в качестве приоритетного направления своей деятельности. Банк намерен участвовать в финансировании проектов в сферах жилищного строительства, управления чрезвычайными ситуациями и других стратегически значимых направлениях.

Президент АБР также отметил лидирующие позиции Казахстана в области цифровых технологий и внедрения ИИ, а также большие перспективы по разработке критически важных минералов, подчеркнув высокий потенциал страны для реализации масштабных инвестиционных инициатив.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул устойчивый и долгосрочный характер партнерства между Казахстаном и Азиатским банком развития, а также подтвердил готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодной кооперации. 

#президент #Акорда #АБР

Популярное

Все
За 40 минут будут доезжать астанчане от Нурлы жола до аэропорта
Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов
Приоритеты боевой подготовки ВС определили в МО
Экс-директора столичной школы осудили за крупные хищения
Цена на золото растет на фоне обострения на Ближнем Востоке
Кувейтская фондовая биржа приостановила торги
Капризы весны: резкая смена погоды ожидается в республике
Четыре золотые медали завоевали казахстанские боксеры на «Кубке Странджа»
Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос
Сотрудники стройкомпании предстанут перед судом за двойные продажи квартир в Астане
Комплексный подход к свободе слова
Семь казахстанцев выступят на Паралимпиаде в Италии
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Кабинеты помощи пострадавшим от насилия детям создадут в Казахстане
Аида Балаева: Речь идет о кардинальных переменах в самой траектории развития страны
Казахстан присоединился к рекомендации ОЭСР по публичной добропорядочности
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Новая Конституция формирует прочную основу для раскрытия потенциала молодежи – Маулен Ашимбаев
Нефть резко подорожала из-за эскалации на Ближнем Востоке
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права и свободы - Евгений Больгерт
Новая Конституция – новые возможности
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Новая архитектура доверия и развития
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
На основе идеи человекоцентричности
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Борцовские поединки в столице
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна

Читайте также

Президент поговорил по телефону с королем Бахрейна
Глава государства наградил Президента Сербии орденом «Алтын…
Президенты Казахстана и Сербии провели переговоры в расшире…
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]