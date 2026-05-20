Президенту Кении вручили орден «Достық» I степени

Фото: Акорда

Глава государства вручил Президенту Кении Уильяму Руто орден «Достық» I степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодняшние содержательные переговоры на высшем уровне заложили прочную основу для дальнейшего углубления казахско-кенийских отношений и вывода их на новый уровень.

– Ваши усилия играют важную роль в развитии наших отношений. В Казахстане Вас считают надежным другом и видным государственным деятелем международного уровня. Ваши масштабные реформы, направленные на обеспечение экономического роста Кении, модернизацию страны и повышение благосостояния ее народа, вызывают глубокое уважение, – сказал Глава нашего государства.

Президент Казахстана отметил неизменную приверженность Уильяма Руто к конструктивному диалогу, способствующую укреплению единства в Африке и развитию содержательного партнерства с мировым сообществом.

– Учитывая Ваш значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Кенией, для меня большая честь вручить Вам орден «Достық» I степени. Ваши усилия в полной мере отражают саму суть этого ордена, символизирующего дружбу. Эта высокая награда является символом искреннего уважения и признательности Казахстана, а также нашей приверженности развитию отношений, основанных на доверии и взаимном уважении, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Кении поблагодарил Главу нашего государства за вручение высокой награды.