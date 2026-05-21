Президент поздравил работников культуры и сделал объявление о новом статусе трех организаций

Глава государства выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников торжественного мероприятия с Днем работников культуры и искусства, а также сообщил о повышении статуса трех организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Этот праздник имеет особое значение для нашей страны. Мы все прекрасно знаем, что культура – это основа национальной идентичности и духовности нашего народа. Несомненно, государство, сумевшее сохранить свое культурное и духовное достояние, неизменно будет пользоваться высоким авторитетом. Вы неустанно работаете во имя этой благородной цели, наше общество высоко ценит этот труд. В день вашего профессионального праздника выражаю искреннюю благодарность всем работникам сферы культуры и искусства нашей страны!  Наш народ глубоко чувствует духовную ценность искусства и искренне чтит талантливых людей. Мы всегда оказываем должное уважение обладателям уникального дара. Наш народ всегда почитал вас, руководствуясь мудростью: «Өнердің өрісі кең». Сегодняшняя встреча – яркое тому подтверждение. Безусловно, в стране с богатой духовностью граждане будут обладать прогрессивным мышлением, а ее будущее – светлым, – сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что сегодня в Казахстане осуществляются масштабные преобразования. Наша цель – превратить нашу Родину в сильное, передовое государство, а также создать условия для талантливой, патриотичной, энергичной и просвещенной молодежи.

– В марте мы всей страной поддержали конституционную реформу. В этом важном деле также приняли активное участие работники сферы культуры и деятели искусства. ​В ходе этой политической кампании наш народ, искренне веря в светлое будущее страны, сделал свой исторический выбор. Таким образом, мы обрели новую Конституцию. Безусловно, это стало важным решением, определяющим будущее Казахстана. ​Основной закон – это незыблемый гарант независимости и государственности страны, главный ориентир для нашего народа. В Конституции нашли четкое отражение интересы, цели, идеалы и чаяния нашей нации. Согласно Основному закону, защита суверенитета страны, территориальной целостности, прав и свобод граждан считаются незыблемыми принципами, – констатировал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Конституция содержит важную норму о сохранении историко-культурного наследия.

– Теперь поддержка сферы культуры – это конституционная обязанность государства. В настоящее время в данном направлении ведется масштабная работа. Как Глава государства я уделяю особое внимание улучшению социального положения работников этой сферы, преданно служащих на благо духовного развития страны. Например, за последние 5 лет их заработная плата увеличилась в 2 раза. Начиная с текущего года размер государственных стипендий, выплачиваемых деятелям искусства, вырастет в 2 раза. Только за прошлый год в стране был построен 61 объект культуры, проведены ремонтные работы в более чем 250 учреждениях. В 2025 году Указом Президента сразу трем музеям был присвоен статус «Национальный». Эта работа продолжится и в нынешнем году. Считаю, что следует присвоить статус «Национальный» Государственному Академическому русскому театру драмы имени Максима Горького и Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, а областному казахскому музыкально-драматическому театру имени Сабита Муканова – статус «Академический». Данные творческие коллективы вносят неоценимый вклад в обогащение культурного наследия страны, – сказал он.
