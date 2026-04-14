Глава государства принял министра иностранных дел Беларуси

Президент доволен поступательной динамикой взаимодействия с Беларусью

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику казахско-белорусского стратегического партнерства.

– Мы придаем первостепенное внимание сотрудничеству с Вами во всех сферах, с должным уважением относимся к белорусской государственности, к Вашей самобытной культуре, истории. Я полагаю, что есть все основания выразить сегодня удовлетворение поступательной динамикой взаимодействия, прежде всего, в экономической сфере. Пользуясь возможностью, хотел бы передать слова приветствия и наилучшие пожелания руководителю белорусского государства Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. В мае месяце мы проводим заседание Высшего Евразийского экономического совета. Думаю, что мы обязательно здесь помимо многосторонней повестки обсудим и другие вопросы, связанные с развитием отношений между нашими государствами, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость и далее поддерживать активный, доверительный диалог, а также координировать практическую реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Министр иностранных дел Беларуси поблагодарил Главу нашего государства за прием и передал добрые слова приветствия Александра Лукашенко.

– Прежде всего, тоже хочу передать Вам самые теплые пожелания от имени Главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко, пожелать Вам успехов и впечатляющих результатов в дальнейшем развитии Вашего государства, создании современного Казахстана и повышении благосостояния граждан. Хочу также сказать, что в основе политики Казахстана сегодня находятся интересы простого человека, народа, страны, это та основа социальной политики, которая сближает наши страны, цементирует отношения на всех направлениях. Ну а личные отношения между лидерами двух государств – это очень хороший пример для всех нас. Хотелось бы отметить, что мы чувствуем Вашу поддержку на всех уровнях взаимоотношений, – отметил Максим Рыженков.

Собеседники подчеркнули важность дальнейшего углубления сотрудничества в сферах промышленной кооперации, транспорта, сельского хозяйства, туризма и других направлениях.

Отдельное внимание уделено наращиванию экспорта казахстанской продукции. По итогам 2025 года объем товарооборота между странами увеличился на 30% и составил 1,2 млрд долларов.

Президент Казахстана приветствовал предстоящее открытие Генерального консульства Республики Беларусь в Алматы, которое призвано расширить связи между регионами двух стран. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

 

#президент #МИД #встреча #Акорда #Беларусь

