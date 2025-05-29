Пан Ги Мун высказался в поддержку усилий Казахстана в области устойчивого развития

Фото: Акорда

В рамках Международного форума Астана Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава нашего государства выразил благодарность Институту за экспертную поддержку в разработке Стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.

Пан Ги Мун высказался в поддержку усилий Казахстана в области устойчивого развития и подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.