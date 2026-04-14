Глава государства принял председателя фонда «Қазақстан халқына»

Фото: Акорда

Глава государства принял председателя правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что фонд реализует масштабные проекты в сферах образования, здравоохранения, спорта и культуры.

В частности, осуществляется поддержка онкологической службы, оснащение медицинских организаций современным оборудованием, включая линейные ускорители для лучевой терапии, обновляется инфраструктура реабилитации и оказания специализированной помощи населению в регионах.

Значительное внимание уделяется образовательным инициативам: предоставляются образовательные гранты, реализуются проекты по развитию сельских и малокомплектных школ, внедряются современные образовательные программы, включая STEM-обучение и цифровые решения. Расширяется доступ детей и молодежи к дополнительному образованию и передовым знаниям, в том числе в сфере искусственного интеллекта. При этом акцент делается на повышение доступности образования в регионах.

Кроме того, реализуются проекты по развитию спортивной инфраструктуры, включая создание центров инклюзивного спорта.

Глава государства отметил важность системной, адресной и прозрачной реализации благотворительных проектов, высоко оценив их вклад в повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия граждан.

