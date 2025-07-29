Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об инвестиционной деятельности YDA Holding в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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В частности, диверсифицированная турецкая группа работает над тремя проектами по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске.

В скором времени компания планирует приступить к расширению многопрофильного производства YDA Industrial Park, а также к строительству завода по производству сэндвич-панелей в Астане. Хусейн Арслан рассказал Президенту о планах компании по созданию мультимодального транзитного хаба в Актау.

Глава государства высоко оценил стратегический интерес холдинга к Казахстану и его инвестиционные инициативы, реализуемые в нашей стране.