Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя высокого представителя ЕС в Акорде, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана.

Важной вехой в развитии двусторонних отношений, как отметил Глава государства, стало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие подписания которого отмечается в этом году.

Касым-Жомарт Токаев также высоко оценил активный и конструктивный диалог между странами Центральной Азии и ЕС. В свою очередь Эдуардс Стипрайс заявил о приверженности ЕС дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном, выразив уверенность в динамичном развитии практического сотрудничества по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.