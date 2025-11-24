Глава государства принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя высокого представителя ЕС в Акорде, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана.

Важной вехой в развитии двусторонних отношений, как отметил Глава государства, стало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие подписания которого отмечается в этом году.

Касым-Жомарт Токаев также высоко оценил активный и конструктивный диалог между странами Центральной Азии и ЕС. В свою очередь Эдуардс Стипрайс заявил о приверженности ЕС дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном, выразив уверенность в динамичном развитии практического сотрудничества по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.

#Казахстан #президент #Центральная Азия #ЕС

