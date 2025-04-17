Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Дмитрия Останьковича и Расула Ахметова с вступлением в должность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

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Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Дмитрия Останьковича и Расула Ахметова с вступлением в должность. Президент отметил особую роль АНК в реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

В ходе встречи Президенту была представлена информация о подготовке к предстоящей XXXIV сессии Ассамблеи, а также о проведении мероприятий в рамках 30-летия АНК.

Глава государства обратил внимание на значимость широкого вовлечения всех этнокультурных объединений и общественных структур Ассамблеи в проведение юбилейных мероприятий.

В завершение встречи Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере межэтнических отношений.