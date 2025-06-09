Президент провел совещание с руководством Минобороны

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Президент напомнил, что забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

В ходе совещания Глава государства озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил.

Внимание руководства Министерства обороны было акцентировано на реализации мер по совершенствованию структур органов управления и войск, становлении института воинской службы в резерве, развитии Сил специальных операций и территориальной обороны, а также цифровизации Вооруженных Сил и использовании искусственного интеллекта.

Отмечено, что создание привлекательных условий прохождения воинской службы должно сопровождаться повышением требовательности и мотивации военнослужащих к совершенствованию их профессиональных компетенций.

Президент также напомнил, что забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней.

Как сообщалось  ранее, 8 июня прежний министр обороны Руслан Жаксылыков освобожден от должности. Другим Указом Главы государства на этот пост назначен Даурен Косанов.

#минобороны #президент

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