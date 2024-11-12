Глава государства провел встречу с президентом Финляндии

На полях 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Финляндия является надежным и проверенным партнером Казахстана в регионе Северной Европы и Европейском Союзе в целом.

В ходе беседы главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена успешная реализация совместных проектов с участием финских компаний в таких областях, как фармацевтика, промышленное машиностроение и инженерия.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, взаимодействию в рамках многосторонних объединений. Президент Казахстана пожелал Финляндии успехов в председательстве в ОБСЕ.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Финляндии достигли договоренности об обмене взаимными визитами, которые придадут новый импульс укреплению политического и экономического партнерства между Астаной и Хельсинки.