Глава государства выслушал предложения ученого по дорогам Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял директора ТОО «Дорожный научно-производственный центр» Багдата Телтаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Багдат Телтаев - ученый в области дорожного строительства и механики дорожных покрытий.

Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития дорожной инфраструктуры в Алматы и стране в целом, внедрению инновационных технологий и подготовке кадров в данной области.

Глава государства был проинформирован о ключевых проблемах и вызовах, связанных с динамичным развитием мегаполисов, которое приводит к существенной нагрузке на транспортную инфраструктуру, и путях их решения.

В частности, Багдат Телтаев поделился успешным опытом использования в дорожном строительстве асфальтобетона с применением полимерных добавок. Апробирование показало, что данная технология обеспечивает устойчивость к образованию колеи, трещин, а также климатическим воздействиям.

Президент выразил благодарность Багдату Телтаеву за вклад в развитие отрасли и подчеркнул важность продолжения научных исследований и внедрения передовых технологий для повышения качества и безопасности дорожной инфраструктуры.

По итогам высказанных предложений правительству и профильному министерству будут даны соответствующие поручения.