Совместное заявление об ответственном развитии ИИ примут на форуме ЕАЭС

Президент

Об этом сообщил Президент на V Евразийском экономическом форуме.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Считаю, что активное и всестороннее применение новых технологий станет важнейшим фактором обеспечения динамичного экономического роста государств – участников ЕАЭС. При этом новые технологии не должны стать причиной или источником «цифровых разрывов» между членами Евразийского экономического союза. Напротив, они призваны стать инструментом экономической взаимосвязанности и мощной синергии сотрудничества наших стран. Сегодня мы принимаем инициированное мною в декабре 2025 года Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Главная цель данного документа – зафиксировать общие подходы участников Союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, обеспечить безопасное внедрение технологий искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов

Президент выразил благодарность всем главам государств – участников ЕАЭС за поддержку в разработке и принятии этого важного документа.

«Текущий этап переустройства миропорядка на основе нового технологического и экономического уклада создает для наших стран уникальное окно возможностей, которые следует эффективно использовать для укрепления позиций в грядущем новом мире.   Мы обязаны совместно и в полной мере воспользоваться этим историческим шансом», - добавил он.

