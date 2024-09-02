Глава государства: Казахстану нужен новый Налоговый Кодекс

В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул создание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам, передает Kazpravda.kz

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Как сказал президент, одних лишь государственных финансов для обеспечения динамичного экономического роста недостаточно. Нужно создать благоприятные условия для повышения деловой активности через привлечение в экономику частных инвестиций. Для этого, прежде всего, необходима стабильная налоговая политика, стимулирующая качественное развитие и ответственное поведение бизнеса.

«Перезагрузить существующую систему призван новый Налоговый кодекс. Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. Крайне важно упростить Кодекс, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм.

Нужно оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая при этом действующие выгодные условия для предпринимателей. В качестве примера можно привести введение розничного налога. Бизнес поверил в эту норму, стал выходить из тени, уменьшилось дробление. Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением», - сказал глава государства.

Полноценное раскрытие потенциала именно потребительских услуг и торговли может дать необходимый быстрый эффект с точки зрения экономического роста, увеличения налоговых поступлений и обеспечения занятости.