Президент заслушал отчет главы холдинга «Байтерек»

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Президент был ознакомлен с итогами работы холдинга за 2023 год и планами по реализации стратегических направлений деятельности на текущий год.

Как сообщил Рустам Карагойшин, общий вклад холдинга в поддержку бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге. В дальнейшем в целях обеспечения качественного и устойчивого развития экономики «Байтерек» намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также жилищное строительство.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о планах по оказанию мер, направленных на поддержку и развитие конкурентоспособных предпринимателей. Важной целью является расширение финансирования проектов малого, среднего и крупного бизнеса во всех регионах Казахстана. В части МСБ предполагается активная поддержка предпринимателей в малых и моногородах, а также на селе.

Глава государства подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях и отметил, что планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении экономики и повышении благосостояния граждан Казахстана.