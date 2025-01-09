Глава КазМунайГаза отчитался перед президентом о работе нацкомпании

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности национальной компании в 2024 году

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил Асхат Хасенов, объем добычи нефти и конденсата по группе компаний КМГ составил 23,8 млн тонн, превысив показатель 2023 года на 1,3%. Для поддержания уровня добычи реализуется Программа технологических вызовов, предусматривающая применение методов повышения нефтеотдачи с дифференцированным подходом к каждому месторождению.

Президенту было доложено, что начался этап проектирования по проекту Каламкас-море стоимостью 6,4 млрд долларов. Также в 2024 году стартовало бурение на скважинах Тургай Палеозой, Каратон Подсолевой, Каражар и Тайсойган, ресурсы которых превышают 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

Глава государства был проинформирован о том, что объем транспортировки нефти в 2024 году превысил показатель 2023 года на 4% и составил 83,6 млн тонн.

На отечественных нефтеперерабатывающих заводах в прошлом году переработано 17,44 млн тонн нефти. Для обеспечения внутреннего рынка приняты меры по увеличению производства светлых нефтепродуктов на 370 тыс. тонн в сравнении с 2023 годом.

Как рассказал председатель правления АО НК «КазМунайГаз», на стадии реализации – проект по увеличению производства битума до 750 тыс. тонн в год на ТОО «CASPI BITUM». Начаты ранние строительные работы по проекту завода по производству полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов, мощность которого составит 1 млн 250 тыс. тонн продукции в год.

В Мангистауской области ведется строительство опреснительного завода для обеспечения качественной питьевой водой жителей города Жанаозен, а также начато строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о реализации социальных проектов в регионах страны.

В завершение встречи президент поручил продолжить системную работу по проведению геологоразведочных работ, реализации крупных инвестиционных проектов и развитию нефтегазохимии.