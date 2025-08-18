Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о результатах деятельности национальной компании за 7 месяцев 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил Асхат Хасенов, «КазМунайГаз» ведет активную геологоразведочную работу. В 2025 году в рамках доразведки действующих месторождений планируется бурение 7 скважин, из них фактически пробурены 3. Впервые в геологоразведку нашей страны инвестирует китайская компания CNOOC, а также с крупными инвестициями в Казахстан заходит компания Sinopec. Транснациональные Shell, Chevron, British Petroleum активно изучают участки в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях.

Президенту было доложено, что за 7 месяцев текущего года объем добычи нефти и конденсата составил 15,3 млн тонн, превысив показатель аналогичного периода 2024 года на 9%. Объем добычи природного и попутного газа достиг 6,7 млрд м3, что на 19% выше показателей за прошлый год. Реализуются проекты по увеличению переработки газа на месторождениях Западная Прорва (Атырауская обл.), Урихтау (Актюбинская обл.), Рожковское (ЗКО).

Глава государства был проинформирован о том, что объем транспортировки нефти составил 49 млн тонн. Ведется работа по развитию дополнительных маршрутов: в направлении Азербайджана за 7 месяцев поставлено 0,9 млн тонн нефти, в Германию 1,1 млн тонн, в Венгрию доставлена первая партия казахстанской нефти объемом 85 тыс. тонн.

На отечественных НПЗ за 7 месяцев 2025 года переработано 10,4 млн тонн нефти. Производство светлых нефтепродуктов составило 7,8 млн тонн, достигнув рекордного увеличения в 936 тыс. тонн.

Асхат Хасенов также доложил, что в Мангистауской области первый объем опресненной морской воды с нового завода Кендерли подан на водораспределительный узел города Жанаозена. Продолжается строительство гибридной электростанции мощностью 247 МВт. Начато полномасштабное строительство завода по производству полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов, мощность которого составит 1 млн 250 тыс. тонн продукции в год.

Отдельно была представлена информация о реализации социальных проектов в регионах страны.

В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по проведению геологоразведочных работ и реализации крупных инвестиционных проектов.